Оккупанты захватили в плен не менее 24 представителей власти в Украине – Офис президента

Об этом говорится в комментарии, который Офис президента предоставил СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".
"24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые головы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену", – сказано в сообщении.
Информация о судьбе еще двух чиновников уточняется.
23 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что в плену российских войск находятся 92 человека. Часть из них освободили в результате обмена пленными на следующий день.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist, вышедшем 27 марта, говорил, что среди украинцев, захваченных РФ в плен, есть мэры городов. Некоторые из них, по словам президента, были убиты оккупантами.
Несколько дней в плену был, в частности, мэр Мелитополя Иван Федоров. 16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.