Оккупанты захватили в плен не менее 24 представителей власти в Украине – Офис президента

Среди украинцев, которых россияне захватили в плен, – городские и поселковые головы Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в комментарии, который Офис президента предоставил СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

"24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые головы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену", – сказано в сообщении.

Информация о судьбе еще двух чиновников уточняется.