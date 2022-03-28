Среди российских пленных в Украине есть подозреваемые в военных преступлениях – Венедиктова

"У нас есть такие подозреваемые, и для того, чтобы я была успешным прокурором, я промолчу. Это действительно конфиденциальная информация", – сказала Венедиктова.
Генпрокурор объяснила, что в Уголовном кодексе Украины есть только одна статья о военных преступлениях – 438-я, и подчеркнула, что позже за материалами, в которых фигурируют российские военнопленные, журналисты смогут "смотреть" в украинских судах.
"Мы отрабатываем эту линию, такие подозреваемые есть", – подчеркнула Венедиктова.
С начала масштабного вторжения РФ в Украину в плен попали сотни российских солдат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В Украине, по данным Венедиктовой, на 28 марта открыто более 3 тыс. уголовных производств о военных преступлениях. В "материнском" деле о российской агрессии подозреваемыми являются более 200 высокопоставленных россиян, в том числе министры и сенаторы.
Сам Путин, по ее словам, находится "под функциональным иммунитетом" как президент, поэтому в его отношении уголовное производство не открывали.