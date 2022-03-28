Среди российских пленных в Украине есть подозреваемые в военных преступлениях – Венедиктова

"У нас есть такие подозреваемые, и для того, чтобы я была успешным прокурором, я промолчу. Это действительно конфиденциальная информация", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор объяснила, что в Уголовном кодексе Украины есть только одна статья о военных преступлениях – 438-я, и подчеркнула, что позже за материалами, в которых фигурируют российские военнопленные, журналисты смогут "смотреть" в украинских судах.

"Мы отрабатываем эту линию, такие подозреваемые есть", – подчеркнула Венедиктова.



С начала масштабного вторжения РФ в Украину в плен попали сотни российских солдат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)