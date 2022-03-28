В Украине открыто более 3 тыс. производств о военных преступлениях – Венедиктова

"Только по военным преступлениям на сегодняшний день у нас 3085 производств", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что для нее приоритетными являются "ориентировка на украинскую юрисдикцию, ориентировка на украинские суды".

"Я хочу приговоров именем Украины относительно военных преступников, но мы прекрасно понимаем, что относительно войны все не так просто всегда, поэтому мы движемся и на международных платформах", – объяснила Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)