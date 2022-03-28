В Украине открыто более 3 тыс. производств о военных преступлениях – Венедиктова

"Только по военным преступлениям на сегодняшний день у нас 3085 производств", – сказала Венедиктова.
Генпрокурор отметила, что для нее приоритетными являются "ориентировка на украинскую юрисдикцию, ориентировка на украинские суды".
"Я хочу приговоров именем Украины относительно военных преступников, но мы прекрасно понимаем, что относительно войны все не так просто всегда, поэтому мы движемся и на международных платформах", – объяснила Венедиктова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Международный уголовный суд начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и РФ".
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.
После вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден несколько раз называл Путина военным преступником, а также говорил, что тот "мясник" и "диктатор".