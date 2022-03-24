Правительство США считает, что РФ совершает военные преступления в Украине – Блинкен

"Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других злодеяниях. Российские войска уничтожают многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", – отметил он.

Госсек добавил, что многие из объектов, по которым наносили удары российские войска, были четко идентифицированы как используемые гражданскими лицами. Среди них мариупольские роддом и драмтеатр.

"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления в Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников", – подчеркнул Блинкен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)