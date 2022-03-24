Правительство США считает, что РФ совершает военные преступления в Украине – Блинкен

"Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других злодеяниях. Российские войска уничтожают многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", – отметил он.
Госсек добавил, что многие из объектов, по которым наносили удары российские войска, были четко идентифицированы как используемые гражданскими лицами. Среди них мариупольские роддом и драмтеатр.
"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления в Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников", – подчеркнул Блинкен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны на Донбассе российские войска регулярно атакуют жилые кварталы, детские сады, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 16 марта, что подтверждена гибель 3 тыс. мирных граждан. По данным ООН на 23 марта, подтверждены 977 жертв и 1594 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
Военные преступления РФ рассматривают уже в трех международных судах: Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
Отдельно военные преступления РФ расследуют еще шесть стран: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция, собщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.