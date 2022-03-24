Украинские военные захватили российскую колонну снабжения – Генштаб ВСУ

Других деталей Генштаб не приводит.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!" – говорится в сообщении.

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