Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 128 детей – Офис генпрокурора

В Буче Киевской области оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находилась семья. Мать и двое детей четырех и девяти лет погибли Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 64, в Харьковской – 43, в Донецкой – 43, в Черниговской – 32, в Николаевской – 24, в Житомирской – 15, в Херсонской – 15 и в Сумской – 14.

В Киеве с начала войны пострадало 16 детей.

Сообщается также, что в Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома обнаружено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Юная спортсменка не раз побеждала на больших соревнованиях.



11 марта во время эвакуации гражданского населения в селе Победа Броварского района Киевской области российские захватчики расстреляли колонну автомобилей, в результате чего был убит 13-летний мальчик.



13 марта в Буче Киевской области оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находилась семья. Мать и двое детей четырех и девяти лет погибли.



В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов военными РФ доставлены девять детей из Мариуполя и Северодонецка.

По данным Офиса генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Были повреждены и разрушены более 230 школ и 155 детских садов.

Больше всего учебных заведений повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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