В Бердянске ВСУ уничтожили большой десантный корабль оккупантов. В 2014-м он участвовал в захвате Крыма

"Доброе утро, мы из Украины! Возле порта Бердянск уничтожен бдк "Орск" армии оккупантов. Слава Украине!" – сообщили в ВМС.

В 2020 году расследователи InformNapalm выяснили, что "Орск", входящий в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, участвовал в спецоперации по захвату Крыма Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 марта, составили около 15,6 тыс. личного состава, 517 танков, 101 самолет, 124 вертолета, 267 артиллерийских систем, 80 РСЗО и другое.