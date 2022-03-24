За месяц войны в Украине до 40 тыс. российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести – НАТО

По данным НАТО, в Украине погибло от 7 до 15 тыс. российских военнослужащих Фото: EPA

Из них, по данным НАТО, погибло от 7 до 15 тыс. человек.

Высокопоставленный представитель НАТО рассказал, что оценка Альянса основана на информации от украинских властей, сведениях, которые публиковала Россия, а также разведывательных данных, собранных из открытых источников.

В целом группировку российских войск в Украине США оценивали в 150 тыс. человек.

Агентство для сравнения привело потери СССР за 10 лет в Афганистане – тогда погибло около 15 тыс. военнослужащих.

Associated Press отметило, что это первая публичная оценка Альянсом потерь России с начала войны.

НАТО не представил оценку потерь Украины. 12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российского вторжения погибло около 1,3 тыс. военнослужащих. После этого украинские власти публично о потерях не сообщали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)