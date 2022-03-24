За месяц войны в Украине до 40 тыс. российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести – НАТО

Из них, по данным НАТО, погибло от 7 до 15 тыс. человек.
Высокопоставленный представитель НАТО рассказал, что оценка Альянса основана на информации от украинских властей, сведениях, которые публиковала Россия, а также разведывательных данных, собранных из открытых источников.
В целом группировку российских войск в Украине США оценивали в 150 тыс. человек.
Агентство для сравнения привело потери СССР за 10 лет в Афганистане – тогда погибло около 15 тыс. военнослужащих.
Associated Press отметило, что это первая публичная оценка Альянсом потерь России с начала войны.
НАТО не представил оценку потерь Украины. 12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российского вторжения погибло около 1,3 тыс. военнослужащих. После этого украинские власти публично о потерях не сообщали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".
Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. 20 марта российская газета "Комсомольская правда" со ссылкой на информацию Конашенкова сообщила о гибели в Украине 9861 и ранении 16 153 российских военнослужащих. Позже эту информацию с сайта издания убрали, в редакции утверждают, что она была размещена в результате взлома.
Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15,6 тыс. человек.
По "самой консервативной оценке" американской разведки на 16 марта, в Украине погибло более 7 тыс. российских военнослужащих. Газета The New York Times отметила, что это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.