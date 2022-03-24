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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За месяц войны в Украине до 40 тыс. российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести – НАТО

По данным НАТО, в Украине погибло от 7 до 15 тыс. российских военнослужащих
По данным НАТО, в Украине погибло от 7 до 15 тыс. российских военнослужащих 
Фото: EPA

По оценкам Организации Североатлантического договора, от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в течение первого месяца войны России против Украины. Об этом 23 марта сообщили телеканал NBC News и агентство Associated Press со ссылкой на информацию, полученную от официального представителя Альянса.

Из них, по данным НАТО, погибло от 7 до 15 тыс. человек. 

Высокопоставленный представитель НАТО рассказал, что оценка Альянса основана на информации от украинских властей, сведениях, которые публиковала Россия, а также разведывательных данных, собранных из открытых источников. 

В целом группировку российских войск в Украине США оценивали в 150 тыс. человек

Агентство для сравнения привело потери СССР за 10 лет в Афганистане – тогда погибло около 15 тыс. военнослужащих.

Associated Press отметило, что это первая публичная оценка Альянсом потерь России с начала войны. 

НАТО не представил оценку потерь Украины. 12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российского вторжения погибло около 1,3 тыс. военнослужащих. После этого украинские власти публично о потерях не сообщали. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней". 

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. 20 марта российская газета "Комсомольская правда" со ссылкой на информацию Конашенкова сообщила о гибели в Украине 9861 и ранении 16 153 российских военнослужащих. Позже эту информацию с сайта издания убрали, в редакции утверждают, что она была размещена в результате взлома.

Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15,6 тыс. человек. 

По "самой консервативной оценке" американской разведки на 16 марта, в Украине погибло более 7 тыс. российских военнослужащих. Газета The New York Times отметила, что это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: НАТО, российская агрессия, война России против Украины
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