"Комсомольская правда" опубликовала официальные данные минобороны РФ о потерях в Украине, но затем удалила информацию

Россия официально не отчитывается о погибших в Украине солдатах Фото: EPA

В заметке со ссылкой на данные, озвученные на брифинге официальным представителем министерства обороны РФ Игорем Конашенковым, сообщалось, что в ходе войны в Украине погиб 9861 российский военнослужащий, а 16 153 получили ранения.

Как уточнил в Facebook созданный при Министерстве культуры и информационной политики Украины Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информация о российских потерях была на сайте больше суток, но затем ее удалили. Сейчас первая версия новости доступна в кеше.

При этом издание "Медиазона" обратило внимание, что на самом брифинге Конашенков таких данных не озвучивал.

Вечером 21 марта редакция заявила в Telegram, что информация на сайте была размещена в результата взлома.

"Недостоверная информация была незамедлительно удалена", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)