"Комсомольская правда" опубликовала официальные данные минобороны РФ о потерях в Украине, но затем удалила информацию

В заметке со ссылкой на данные, озвученные на брифинге официальным представителем министерства обороны РФ Игорем Конашенковым, сообщалось, что в ходе войны в Украине погиб 9861 российский военнослужащий, а 16 153 получили ранения.
Как уточнил в Facebook созданный при Министерстве культуры и информационной политики Украины Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информация о российских потерях была на сайте больше суток, но затем ее удалили. Сейчас первая версия новости доступна в кеше.
При этом издание "Медиазона" обратило внимание, что на самом брифинге Конашенков таких данных не озвучивал.
Вечером 21 марта редакция заявила в Telegram, что информация на сайте была размещена в результата взлома.
"Недостоверная информация была незамедлительно удалена", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения.
Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15 тыс. человек.
По "самой консервативной оценке" американской разведки на 16 марта, в Украине погибло более 7 тыс. российских военнослужащих, количество раненых оценивают в 14–21 тыс. Газета The New York Times отметила, что это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.