ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Комсомольская правда" опубликовала официальные данные минобороны РФ о потерях в Украине, но затем удалила информацию

Россия официально не отчитывается о погибших в Украине солдатах
Россия официально не отчитывается о погибших в Украине солдатах
Фото: EPA

Российская газета "Комсомольская правда" сообщила о гибели почти 10 тыс. российских военнослужащих в Украине. Информация об этом была опубликована на сайте издания 20 марта.

В заметке со ссылкой на данные, озвученные на брифинге официальным представителем министерства обороны РФ Игорем Конашенковым, сообщалось, что в ходе войны в Украине погиб 9861 российский военнослужащий, а 16 153 получили ранения. 

Как уточнил в Facebook созданный при Министерстве культуры и информационной политики Украины Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информация о российских потерях была на сайте больше суток, но затем ее удалили. Сейчас первая версия новости доступна в кеше

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/312368507629803

При этом издание "Медиазона" обратило внимание, что на самом брифинге Конашенков таких данных не озвучивал.

Вечером 21 марта редакция заявила в Telegram, что информация на сайте была размещена в результата взлома.

"Недостоверная информация была незамедлительно удалена", – сказано в сообщении.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. 

Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15 тыс. человек. 

По "самой консервативной оценке" американской разведки на 16 марта, в Украине погибло более 7 тыс. российских военнослужащих, количество раненых оценивают в 14–21 тыс. Газета The New York Times отметила, что это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, министерство обороны РФ, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, Игорь Конашенков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
"Эй, Путин, в Одессе вы обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (72756)
2
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (50472)
3
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (28391)
4
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (25178)
5
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (23609)
6
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (15722)
7
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15399)
8
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом (10458)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS