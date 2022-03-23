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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15,6 тыс. военных, 517 танков, 101 самолет. В Генштабе ВСУ назвали потери оккупантов РФ по состоянию на 23 марта

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Оккупанты в войне против Украины потеряли 517 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли 517 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 23 марта составили около 15,6 тыс. военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери составили:

  • танки ‒ 517;
  • боевые бронированные машины ‒ 1578;
  • артиллерийские системы – 267;
  • РСЗО – 80;
  • средствы ПВО – 47;
  • самолеты – 101;
  • вертолеты – 124:
  • автомобильная техника – 1008;
  • корабли/катера – 4;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами – 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
  • специальная техника – 15.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278823701097382


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, война России против Украины
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