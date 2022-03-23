С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 121 ребенок – Офис генпрокурора

Ранения разной степени тяжести получили 167 детей.

Больше всего детей пострадало в Киевской (61), Харьковской (41), Донецкой (40), Черниговской (32), Николаевской (24), Житомирской (15), Херсонской (15), Сумской (14) областях, в Киеве (16).

Также в результате бомбардировок повреждены 548 образовательных заведений, 72 из них полностью разрушены.

"Это больше 220 школ, 155 детских садов. Хуже всего ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что данные не являются окончательными, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и временно оккупированных территориях.