В Луганской области снаряд оккупантов РФ попал в жилой дом, погиб взрослый и двое детей – ОВА

"Трагедия произошла вечером, когда армия России усилила обстрелы. Около 20.00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были обнаружены трое погибших, двое из них – дети. Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких детишек", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что оккупанты продолжают уничтожать инфраструктурные объекты в Луганской области.
"При этом в последние дни россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих", – проинформировали в ОВА.
В пресс-службе добавили, что вечером 22марта от огня оккупантов произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном.
"Спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибло 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. В частности, это касается Северодонецка и Рубежного Луганской области.
По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на 22 марта погибло 117 детей, более 155 были ранены.
22 марта Гайдай сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) в Луганской области погибло 124 мирных жителя, ранения получили 103 человека.