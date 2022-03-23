В Луганской области снаряд оккупантов РФ попал в жилой дом, погиб взрослый и двое детей – ОВА

"Трагедия произошла вечером, когда армия России усилила обстрелы. Около 20.00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были обнаружены трое погибших, двое из них – дети. Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких детишек", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что оккупанты продолжают уничтожать инфраструктурные объекты в Луганской области.

"При этом в последние дни россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих", – проинформировали в ОВА.

В пресс-службе добавили, что вечером 22марта от огня оккупантов произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном.

"Спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном", – говорится в сообщении.

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