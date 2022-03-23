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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области снаряд оккупантов РФ попал в жилой дом, погиб взрослый и двое детей – ОВА

Спасатели обнаружили на месте взрыва тела троих человек
Спасатели обнаружили на месте взрыва тела троих человек
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook

В Рубежном Луганской области снаряд российских оккупантов попал в жилой дом, погибло двое детей. Об этом сообщила пресс-служба главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в Telegram 23 марта.

"Трагедия произошла вечером, когда армия России усилила обстрелы. Около 20.00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были обнаружены трое погибших, двое из них – дети. Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких детишек", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что оккупанты продолжают уничтожать инфраструктурные объекты в Луганской области.

"При этом в последние дни россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих", – проинформировали в ОВА.

В пресс-службе добавили, что вечером 22марта от огня оккупантов произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном.

"Спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



Контекст:

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибло 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. В частности, это касается Северодонецка и Рубежного Луганской области.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на 22 марта погибло 117 детей, более 155 были ранены.

22 марта Гайдай сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) в Луганской области погибло 124 мирных жителя, ранения получили 103 человека.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Рубежное, Сергей Гайдай, дети, война России против Украины
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