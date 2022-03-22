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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все ранения критические, много ампутаций конечностей". За три дня в Запорожской области тяжело ранены по меньшей мере 14 детей – ОВА

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Расстрелы оккупантами эвакуационного транспорта с беженцами носят систематический характер, отметили в администрации
Расстрелы оккупантами эвакуационного транспорта с беженцами носят систематический характер, отметили в администрации
Фото: Командування південного угрупування військ / Facebook

Только в течение дня 21 марта в Запорожской области от обстрелов россиянами пострадали четверо детей. Всего за последние трое суток от военной агрессии оккупантов пострадали 14 детей, они в тяжелом состоянии, сообщила Запорожская областная военная администрация.

Так, утром 21 марта в населенном пункте Малиновка оккупанты расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с местными жителями, которые двигались по гуманитарному коридору.

В результате расстрела автомобилей двое детей, три женщины и мужчина были ранены. Детей доставили в Запорожскую областную больницу. Состояние взрослых удалось стабилизировать в больнице села Покровское. 

В администрации подчеркнули, что подобные расстрелы оккупантами беженцев приобретают систематический характер.

"Военнослужащие Российской Федерации на блокпостах вначале будто бы пропускают гражданские автомобили, выезжающие из зон обстрела. Однако после стреляют вслед автомобилям, несмотря на то, что в них находятся маленькие дети", – рассказали в ОВА.

19 марта, по информации спикера ОВА, полковника ВСУ Ивана Арефьева, кроме взрослых, были ранены шестеро детей, 20 марта – четверо детей, 21 марта – еще четверо.

"Все ранения тяжелые и максимально критические, много ампутаций конечностей", – говорится в сообщении. 

Подробности произошедшего 21 марта приводит командование южной группировки войск в Facebook. Эвакуировали и оказали медицинскую помощь пострадавшим военные медики запорожской теробороны.

"Мы проехали российский блокпост в сторону [села] Полтавка. На нем никого не было. Однако в метрах 100 от него по нам начали стрелять русские солдаты, занявшие село", – рассказала одна из взрослых пострадавших.

Состояние раненых стабилизировали в Покровском, после чего срочно отправили детей в Запорожскую областную детскую больницу.

"В нашей больнице наиболее пострадавшим детям стабилизировали основные жизненные показатели. Их подключили к системам искусственной вентиляции легких и направили в Запорожье. Надеемся, с малышами все будет хорошо", – рассказал главный врач Покровской многопрофильной больницы Владимир Коломойцев. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392365579397664&id=102610391706519

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации Офиса генпрокурора на утро 21 марта, за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины от действий агрессора погибли 115 детей и более 148 ранены. Эти данные не окончательны – правоохранители не могут попасть в районы активных боевых действий и на временно оккупированные территории.

Теги: беженцы, Запорожская область, эвакуация, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины
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