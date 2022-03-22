"Все ранения критические, много ампутаций конечностей". За три дня в Запорожской области тяжело ранены по меньшей мере 14 детей – ОВА

Так, утром 21 марта в населенном пункте Малиновка оккупанты расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с местными жителями, которые двигались по гуманитарному коридору.

В результате расстрела автомобилей двое детей, три женщины и мужчина были ранены. Детей доставили в Запорожскую областную больницу. Состояние взрослых удалось стабилизировать в больнице села Покровское.

В администрации подчеркнули, что подобные расстрелы оккупантами беженцев приобретают систематический характер.

"Военнослужащие Российской Федерации на блокпостах вначале будто бы пропускают гражданские автомобили, выезжающие из зон обстрела. Однако после стреляют вслед автомобилям, несмотря на то, что в них находятся маленькие дети", – рассказали в ОВА.

19 марта, по информации спикера ОВА, полковника ВСУ Ивана Арефьева, кроме взрослых, были ранены шестеро детей, 20 марта – четверо детей, 21 марта – еще четверо.

"Все ранения тяжелые и максимально критические, много ампутаций конечностей", – говорится в сообщении.

Подробности произошедшего 21 марта приводит командование южной группировки войск в Facebook. Эвакуировали и оказали медицинскую помощь пострадавшим военные медики запорожской теробороны.

"Мы проехали российский блокпост в сторону [села] Полтавка. На нем никого не было. Однако в метрах 100 от него по нам начали стрелять русские солдаты, занявшие село", – рассказала одна из взрослых пострадавших.

Состояние раненых стабилизировали в Покровском, после чего срочно отправили детей в Запорожскую областную детскую больницу.

"В нашей больнице наиболее пострадавшим детям стабилизировали основные жизненные показатели. Их подключили к системам искусственной вентиляции легких и направили в Запорожье. Надеемся, с малышами все будет хорошо", – рассказал главный врач Покровской многопрофильной больницы Владимир Коломойцев.

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