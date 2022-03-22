"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына

О том, что Вакарчук впервые стал отцом, стало известно летом 2021 года Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

"Любимая машинка моего любимого Ивана Святославича. От Львова до Харькова. От Киева до Николаева. Всегда со мной", – написал певец, который после нападения РФ на Украину побывал во многих украинских городах, выступая в бомбоубежищах, на вокзалах, помогая военным и посещая госпитали.

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