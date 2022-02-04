  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку

"Каждый сезон, когда Славик был в шоу, очень многие люди побаивались его. Но мне кажется, что это абсолютно не имеет оснований, особенно в этом сезоне. Меня очень-очень удивил Вакарчук в этом сезоне – настолько трогательным, каким он является, я его никогда не видел. Мне кажется, его изменило рождение ребенка и разные события в его жизни", – сказал Завадюк.

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