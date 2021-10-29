  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой

"Я влюбляюсь, я расстаюсь – ну как все люди", – заявил артист.
По словам Вакарчука, подробности личной жизни он не любит рассказывать в интервью, но делится своими переживаниями в песнях.
"У песни есть та сила, что, с одной стороны, все ясно, а с другой – ничего конкретного ты не сказал. Самый выгодный способ рассказать о себе честно, не стесняясь. Я знаю, как это любить человека, который может быть для тебя только другом. И я написал об этом песню", – рассказал Вакарчук.
При этом артист также сравнил свои выступления с сексом.
"Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау! И как ты себе объяснишь? Это ощущение, что есть две половинки, которым должно быть хорошо", – признался певец.
Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.
Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.
2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни. 25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца артиста.