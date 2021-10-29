  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой

"Я влюбляюсь, я расстаюсь – ну как все люди", – заявил артист.

По словам Вакарчука, подробности личной жизни он не любит рассказывать в интервью, но делится своими переживаниями в песнях.

"У песни есть та сила, что, с одной стороны, все ясно, а с другой – ничего конкретного ты не сказал. Самый выгодный способ рассказать о себе честно, не стесняясь. Я знаю, как это любить человека, который может быть для тебя только другом. И я написал об этом песню", – рассказал Вакарчук.

При этом артист также сравнил свои выступления с сексом.

"Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау! И как ты себе объяснишь? Это ощущение, что есть две половинки, которым должно быть хорошо", – признался певец.

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Видео: ЖВЛ / YouTube