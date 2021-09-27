  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца

Соловий о рождении сына у Вакарчука: Я узнала об этом немного раньше, чем это стало официально известно Фото: soloviyka / Instagram

"Мне так стыдно, но я еще не поздравила его. Мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как бы само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично не поздравила, потому что узнала об этом немного раньше, чем это стало официально известно, и пыталась скрыть, что знаю. А потом уже как-то было неудобно", – рассказала она.

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Видео: Світське життя / YouTube