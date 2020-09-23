Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки

Украинская певица Кристина Соловий призналась, что находилась под киберпрессингом из-за ярого поклонника.

Соловий: Целых два года я и моя команда находились под киберпрессингом Фото: soloviyka / Instagram

Украинская певица Кристина Соловий заявила в Facebook, что страдала от киберпрессинга.

"С июля 2018 года моя жизнь превратилась в сплошной оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки. За этим все время стоял один человек, который называл себя моим ярым поклонником. Звучит смешно, но таким образом он хотел обратить на себя мое внимание, стать другом и работать в моей команде. Целых два года я и моя команда находились под киберпрессингом", – заявила она.

По словам Соловий, сначала были бот-атаки на ее соцсети, распространение ее личных данных, позже – блокировка онлайн-продажи билетов на все ее концерты.

"Сегодня "самый пылкий поклонник" находится под стражей, ему грозит лишение свободы. Мне действительно его жаль, но также жаль мою команду, музыкантов, агентов, которые не получили свои гонорары, и слушателей, которые не смогли прийти ко мне", – призналась певица.

Она добавила, что артисты очень уязвимы, потому что постоянно находятся в публичном пространстве.

Кристина Соловий стала известна после участия в шоу "Голос країни" в 2013 году. Ее тренером был фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.