"Зима". Скрипка и Соловий презентовали клип. Видео
Украинские исполнители Олег Скрипка (фронтмен группы "ВВ") и Кристина Соловий выпустили клип на дуэтный трек "Зима". Видео разместили на YouTube-канале Соловий. "Я очень осторожно отношусь к дуэтам, потому что они влияют на творчество. Ты впускаешь в себя мир другого музыканта, перенимаешь его энергию и отзеркаливаешь его. Это мой первый дуэт, и я счастлива, что он произошел с легендарным Олегом Скрипкой. Предложение Олега – это такое стопроцентное попадание в цель. Химия, которую не нужно искать. Она есть и все", – прокомментировала премьеру Соловий. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба певицы. Режиссер ролика, Юрий Движон, решил снять клип в духе стиля барокко. "Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются во власти страха быть отвергнутыми или непонятыми. Поэтому герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от "ледяных оков", – отметил он.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.