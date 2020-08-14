"Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
Украинская певица Кристина Соловий на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию "Коала". "Вы видели, как коалы обнимают деревья? С такой силой нежности обнимают любимых и запрыгивают на них с руками и ногами. Девушки знают, как! Мы все учимся жить в новом мире. Во время, когда поняли, что человеческие отношения – это единственная важная вещь, которая держит этот мир. Даже если у отношений истек срок годности, умейте быть благодарными тем, кто разделил с вами счастливые моменты", – говорится в описании клипа. Ролик представлен в формате лирик-видео. В нем соединяются анимация и художественная съемка. "Я тебе обіймала, як маленька коала", – поется в треке. Герои ролика – девушка и ее возлюбленный. В одном из эпизодов она запрыгивает на молодого человека и обнимает его.
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