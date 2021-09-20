46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца

Вакарчук: Во многих семьях родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям встать на ноги без лишнего внимания Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

В подводке к сюжету ведущий ТСН сообщил, что Вакарчук не подтвердил, но и не опроверг слухи о том, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm.

"В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", – заявил артист, отвечая на вопросы журналистов о сыне Иване.