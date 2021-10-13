"Наконец Славик занимается тем, что у него выходит лучше всего". Вакарчук презентовал новый клип. Видео

У нового клипа Вакарчука на песню "Перемога" уже больше 110 тыс. просмотров Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

"Новая песня "Перемога" – это продолжение наших с "Океаном Ельзи" творческих вылазок в другие жанры. Этой зимой я много слушал хип-хоп-музыки – от 90-х до современной – и в какой-то момент у меня сложились строки припева: "Что бы тебе ни говорили, впереди победа. Что бы тебе ни кричали шакалы вслед, у тебя своя дорога". И понял, что нашему хип-хопу быть!" – рассказал о своей новой работе Вакарчук.

На данный момент видео набрало более 110 тыс. просмотров, 10 тыс. лайков и 423 дизлайка.

"Наконец Славик занимается действительно тем, что у него выходит лучше всего, – творчеством!" – прокомментировала клип пользовательница YouTube с ником Люба Тищенко.

"Неожиданный дуэт. Радует, что "Океан Ельзи" экспериментирует!" – написала Maria Serikova.

"Это невероятно! Не хватает слов, чтобы описать свои эмоции от песни и клипа", – призналась Анна Пилипчук.

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Видео: Океан Ельзи / YouTube