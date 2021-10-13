"Наконец Славик занимается тем, что у него выходит лучше всего". Вакарчук презентовал новый клип. Видео

"Новая песня "Перемога" – это продолжение наших с "Океаном Ельзи" творческих вылазок в другие жанры. Этой зимой я много слушал хип-хоп-музыки – от 90-х до современной – и в какой-то момент у меня сложились строки припева: "Что бы тебе ни говорили, впереди победа. Что бы тебе ни кричали шакалы вслед, у тебя своя дорога". И понял, что нашему хип-хопу быть!" – рассказал о своей новой работе Вакарчук.
На данный момент видео набрало более 110 тыс. просмотров, 10 тыс. лайков и 423 дизлайка.
"Наконец Славик занимается действительно тем, что у него выходит лучше всего, – творчеством!" – прокомментировала клип пользовательница YouTube с ником Люба Тищенко.
"Неожиданный дуэт. Радует, что "Океан Ельзи" экспериментирует!" – написала Maria Serikova.
"Это невероятно! Не хватает слов, чтобы описать свои эмоции от песни и клипа", – призналась Анна Пилипчук.
Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) в 1975 году. В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.