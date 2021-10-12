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12 октября, 2021
 
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"Океан Ельзи" в честь своего 27-летия презентовал клип, состоящий из каверов фанатов на трек "Обійми". Видео

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"Океан Ельзи": Это видео лучший подарок для нас
"Океан Ельзи": Это видео – лучший подарок для нас
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook

Украинская группа "Океан Ельзи" 12 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню из своего репертуара "Обійми", который смонтировали из каверов в исполнении фанатов, проживающих в разных странах.

Коллектив посвятил премьеру этого ролика 27-летию группы.

"Это видео – лучший подарок для нас", – говорится в описании ролика.

ВИДЕО
Видео: Океан Ельзи / YouTube
Теги: фанаты, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, клип, песня
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