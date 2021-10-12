  "Океан Ельзи" в честь своего 27-летия презентовал клип, состоящий из каверов фанатов на трек "Обійми". Видео

"Океан Ельзи": Это видео – лучший подарок для нас
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook
Украинская группа "Океан Ельзи" 12 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню из своего репертуара "Обійми", который смонтировали из каверов в исполнении фанатов, проживающих в разных странах.
Коллектив посвятил премьеру этого ролика 27-летию группы.
"Это видео – лучший подарок для нас", – говорится в описании ролика.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.