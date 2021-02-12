"Без тебе мене нема". Вышел анимационный клип группы "Океан Ельзи" о любви. Видео
Украинская группа "Океан Ельзи" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Без тебе мене нема". Ролик выполнен в жанре анимации. "Наверное, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд, и это первое видео "Океану Ельзи", для которого нарисовали мультфильм", – прокомментировал премьеру лидер группы, музыкант Святослав Вакарчук. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба группы. Главными героями ролика стала пара влюбленных котов. Режиссер клипа Оксана Курмаз отметила, что между героями клипа – настоящие чувства, пропитанные пониманием, нежностью, бережным отношением друг к другу. "В погоне за успехом так легко забыть о необходимости поддержки своих чувств к близким. Любовь покажет путь и все расставит по местам", – заверила она.
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