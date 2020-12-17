Группа "Океан Ельзи" презентовала клип на трек "Тримай". Видео
Украинская рок-группа "Океан Ельзи" 17 декабря на YouTube-канале презентовала видеоработу на трек "Тримай". Видео снял украинский режиссер Андрей Кириллов. Слова и музыку для новой композиции написал фронтмен музыкального коллектива Святослав Вакарчук. "Тримай" – второй сингл группы для будущего, 10-го, альбома, отмечается на сайте коллектива. "Это, если хотите, классический ОЕ, каким он является. Мы осознанно делали "Тримай" такой. Фактически – это крик души, одетый в лучший "океановский" наряд", – прокомментировал новую работу Вакарчук.
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