"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук опубликовал в Instagram архивные снимки своих студенческих лет.
"11 октября – День Львовского университета. Университета, в котором я учился, в котором я занимался наукой, который дал мне друзей, учителей и даже первых поклонников молодой студенческой группы", – написал он.
Также музыкант вспомнил своего отца Ивана Вакарчука, занимавшего пост ректора Львовского университета в 1990–2007 и 2010–2013 годах, министра образования и науки Украины с 2007-го по 2010 год.
"А еще университет – это папа. (...) Мое первое, самое главное и самое ценное впечатление. Спасибо, папа! Ты сделал сегодняшний день для меня праздником! Я искренне поздравляю с этим праздником старейший и самый родной Львовский национальный университет! Живи вечно, Alma Mater!" – завершил пост Вакарчук.
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11 жовтня- День Львівського Університету. Університету, в якому я вчився... університету, в якому я заи * мався наукою...університету, якии * дав мені друзів, вчителів і навіть перших шанувальників молодоі * студентськоі * групи:) Університет це улюблена бібліотека на Драгоманова(з наи * кращим читальним залом і наи * смачнішими булочками з кавою)...це дорога з кафедри теорфізики через Стефаника до головного корпусу...це перші студентські концерти... це лекціі * з теормеханіки мого вчителя професора Володимира Ткачука в Великіи * Фізичніи * аудиторіі * , це романтичні вечори в парку і не дуже романтичні в сьомому гуртожитку на Маи * орівці * ...це семінар ро понеділках на кафедрі, це багато книжок, багато формул, багато роздумів... А ще, університет- це тато, Іван Вакарчук...міи * першии * , наи * головнішии * і наи * ціннішии * спогад. Дякую тобі, тату! Це ти зробив сьогоднішніи * день для мене святом! Я щиро вітаю з цим святом наи * старішии * і наи * ріднішии * Львівськии * Національнии * університет! Живи вічно, Alma Mater!
"Ничего себе, какая у вас причеха!" – отметила подписчица baranovska_life.
"На этом фото наша группа физиков-теоретиков где-то в 1995 году", – написал Вакарчук.
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На цьому фото наша група фізиків-теоретиків десь в 1995 році.
Музыкант также показал фото начала своей музыкальной карьеры.
"А на этом фото мы в студенческом лагере (ездили собирать хмель). Мне 16 лет, до первой репетиции "Океану Ельзи" еще почти три года", – отметил Вакарчук.
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А на цьому фото, ми в студентському таборі ( їздили збирати хміль) мені 16 років, до першої репетиції ОЕ ще майже 3 роки... *
"26 лет назад мы таки решили создать группу... На свою голову", – подписал он серию архивных снимков.
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26 років тому ми таки вирішили створити групу... на свою голову... * #океанельзи #львів #україна #деньнародження
Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.
Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.