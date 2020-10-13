"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился снимками, сделанными более 26 лет назад.

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук опубликовал в Instagram архивные снимки своих студенческих лет.

"11 октября – День Львовского университета. Университета, в котором я учился, в котором я занимался наукой, который дал мне друзей, учителей и даже первых поклонников молодой студенческой группы", – написал он.

Также музыкант вспомнил своего отца Ивана Вакарчука, занимавшего пост ректора Львовского университета в 1990–2007 и 2010–2013 годах, министра образования и науки Украины с 2007-го по 2010 год.

"А еще университет – это папа. (...) Мое первое, самое главное и самое ценное впечатление. Спасибо, папа! Ты сделал сегодняшний день для меня праздником! Я искренне поздравляю с этим праздником старейший и самый родной Львовский национальный университет! Живи вечно, Alma Mater!" – завершил пост Вакарчук.

"Ничего себе, какая у вас причеха!" – отметила подписчица baranovska_life.

"На этом фото наша группа физиков-теоретиков где-то в 1995 году", – написал Вакарчук.

Музыкант также показал фото начала своей музыкальной карьеры.

"А на этом фото мы в студенческом лагере (ездили собирать хмель). Мне 16 лет, до первой репетиции "Океану Ельзи" еще почти три года", – отметил Вакарчук.

"26 лет назад мы таки решили создать группу... На свою голову", – подписал он серию архивных снимков.

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.