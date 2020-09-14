"Место силы". Вакарчук показал утреннюю разминку

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук опубликовал в Facebook снимки, сделанные во время его зарядки на отдыхе в Карпатах.
"Утро в Карпатах начинается так", – написал он.
Музыкант сопроводил пост хештегом "место силы".
Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.
Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.