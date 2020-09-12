Вакарчук о попурри в День Независимости: Когда я с друзьями выпью, то позволяю себе кое-что. Но это шоу было неуместным

В День Независимости воюющей страны праздничное шоу с исполнением фрагментов популярных песен устраивать не следовало. Такое мнение высказал музыкант и политик Святослав Вакарчук.

Украинский музыкант и политический деятель Святослав Вакарчук считает праздничное шоу, которое устроили на Софийской площади Киева в День Независимости, неуместным. Об этом он сказал в интервью "Люкс ФМ".

"Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, марш мужества, истинности, скромности и честности, делать такое шоу было неуместно", – считает Вакарчук.

Он подчеркнул, что не против самой идеи попурри, составленного из фрагментов песен украинских исполнителей.

"Когда я на вечеринках с друзьями выпью и у нас хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, о которых, честно говоря, и рассказывать не хочется, – сказал Вакарчук. – Но не в День Независимости и не тогда, когда в стране идет война".

К исполнению песни "Океану Ельзи" в попурри у него нет правовых претензий, поскольку закон позволяет использовать небольшие фрагменты произведений.

"Но если вы говорите, что это знаковая музыка для страны, что есть определенные знаковые артисты и эти артисты живы, то можно было хотя бы спросить у них", – отметил музыкант.

24 августа на Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история независимости", состоявшее из популярных в Украине песен последних трех десятилетий (режиссер Екатерина Царик, аранжировщик – певец и продюсер Дмитрий Монатик). Во время попурри 18 украинских артистов исполнили фрагменты 42 композиций.

Несколько музыкантов, чьи песни прозвучали на концерте, сообщили, что не давали разрешения использовать свои композиции. Подобные заявления, в частности, сделали группы "Океан Ельзи" и "Бумбокс".

27 августа пресс-служба Офиса президента заявила, что авторские права при создании попурри не нарушались, и опубликовала видео музыкального номера с титрами, в которых указаны авторы использованных композиций.