  "Если будет меня обижать, я не смогу ему ответить". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосе країни"

"Я вообще фанатка рок-музыки. Кто ходит на мои живые концерты, это поймет, – все мои песни делаем немножечко потяжелее. Естественно, я фанатка Вакарчука. Я ходила на его концерты, а поскольку у него есть ореол славы, я думала, будет снобство с его стороны, такое: "Ну что – я тут рок-музыкант, а вы все попсовики". У меня было ощущение, что он будет нас троллить по этому поводу. А если я кому-то могла парировать, то его люблю – и не могу. И я думаю: "Если он будет как-то меня обижать, я не смогу ему ответить", – рассказала певица.

По словам Поляковой, ранее она была знакома с Вакарчуком лично, но никогда не общалась.

"С Вакарчуком я 10 лет ходила в один тренажерный зал. Мы каждое утро здоровались, а когда уходили, прощались. Мы 10 лет здоровались и прощались, а больше ни о чем не разговаривали. Поэтому был такой страшок. Но когда я подарила Славику сыр собственного производства, я растопила его сердце навсегда. Поэтому я через взятку покорила Вакарчука", – резюмировала певица.

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Видео: Оля Полякова / YouTube