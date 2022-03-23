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Все метеорологические агентства мира прекратили сотрудничество с Россией

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Данные о мгновенных изменениях погоды могут оказаться решающими при планировании нападения на Украину с применением биологического или химического оружия, пишет Reuters
Данные о мгновенных изменениях погоды могут оказаться решающими при планировании нападения на Украину с применением биологического или химического оружия, пишет Reuters
Фото: depositphotos.com

Крупный поставщик данных о погоде – Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) – 22 марта приостановила сотрудничество с Россией, пишет Reuters. Организация стала последним последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения России в Украину, отмечают журналисты.

Reuters отмечает со ссылкой на экспертов, что данные почти мгновенных измерений скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов могут оказаться решающими при планировании нападения на Украину с применением биологического или химического оружия.

На заседании специального совета государств – членов EUMETSAT было принято решение остановить все сотрудничество с Россией, включая любой обмен данными и обучение. При этом о причинах решения представитель EUMETSAT говорить отказался.

По данным Reuters, еще три других метеорологических агентства в Европе прекратили обмен данными с Россией после ее вторжения в Украину. EUMETSAT еще до решения о приостановке сотрудничества с РФ прекратил отправку данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь по указанию Европейской комиссии, но продолжал передавать этим странам информацию с других европейских спутников, а также отчеты о погоде наблюдений от правительств по всему миру. 

В EUMETSAT отметили, что в России данные получал 21 пользователь, но названия конкретных организаций сообщать отказались. 

Эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос отметила в комментарии Reuters, что при планировании атаки с использованием облака химикатов или патогенов необходимо принимать во внимание метеорологические данные, так как в противном случае атака может обернуться против самого агрессора. Эксперт по химическому оружию и приглашенный научный сотрудник британского Кембриджского университета Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что ключевыми данными в этом прогнозировании являются направление и скорость ветра на разных высотах.

Эксперты по погоде и климату отмечают, что ряд данных есть в открытом доступе в интернете, но они не показывают ситуацию в режиме реального времени.

Также обменом данных занимается Всемирная метеорологическая организация (ВМО), агентство ООН. Представитель EUMETSAT заявил, что его организация в соответствии со стандартами ВМО продолжит предоставлять важные данные, включая "спутниковые данные, данные моделирования и наблюдений, которые необходимы для производства и улучшения глобальных прогнозов в поддержку защиты жизни и имущества" пользователям по всему миру. Он отказался уточнить журналистам, означает ли это, что EUMETSAT продолжит прямо или косвенно делиться этой информацией с российскими пользователями.

По информации Reuters, Украина направила ВМО письмо, чтобы выразить обеспокоенность по поводу обмена данными агентства с Россией, об этом сообщил представитель организации. Конгресс ВМО пока не принимал официальных решений об ограничении обмена данными с Российской Федерацией, добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Теги: Россия, Беларусь, погода, химическое оружие, война России против Украины, метеорология, ЕС
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