Все метеорологические агентства мира прекратили сотрудничество с Россией

Данные о мгновенных изменениях погоды могут оказаться решающими при планировании нападения на Украину с применением биологического или химического оружия, пишет Reuters Фото: depositphotos.com

Reuters отмечает со ссылкой на экспертов, что данные почти мгновенных измерений скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов могут оказаться решающими при планировании нападения на Украину с применением биологического или химического оружия.

На заседании специального совета государств – членов EUMETSAT было принято решение остановить все сотрудничество с Россией, включая любой обмен данными и обучение. При этом о причинах решения представитель EUMETSAT говорить отказался.

По данным Reuters, еще три других метеорологических агентства в Европе прекратили обмен данными с Россией после ее вторжения в Украину. EUMETSAT еще до решения о приостановке сотрудничества с РФ прекратил отправку данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь по указанию Европейской комиссии, но продолжал передавать этим странам информацию с других европейских спутников, а также отчеты о погоде наблюдений от правительств по всему миру.

В EUMETSAT отметили, что в России данные получал 21 пользователь, но названия конкретных организаций сообщать отказались.

Эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос отметила в комментарии Reuters, что при планировании атаки с использованием облака химикатов или патогенов необходимо принимать во внимание метеорологические данные, так как в противном случае атака может обернуться против самого агрессора. Эксперт по химическому оружию и приглашенный научный сотрудник британского Кембриджского университета Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что ключевыми данными в этом прогнозировании являются направление и скорость ветра на разных высотах.

Эксперты по погоде и климату отмечают, что ряд данных есть в открытом доступе в интернете, но они не показывают ситуацию в режиме реального времени.

Также обменом данных занимается Всемирная метеорологическая организация (ВМО), агентство ООН. Представитель EUMETSAT заявил, что его организация в соответствии со стандартами ВМО продолжит предоставлять важные данные, включая "спутниковые данные, данные моделирования и наблюдений, которые необходимы для производства и улучшения глобальных прогнозов в поддержку защиты жизни и имущества" пользователям по всему миру. Он отказался уточнить журналистам, означает ли это, что EUMETSAT продолжит прямо или косвенно делиться этой информацией с российскими пользователями.

По информации Reuters, Украина направила ВМО письмо, чтобы выразить обеспокоенность по поводу обмена данными агентства с Россией, об этом сообщил представитель организации. Конгресс ВМО пока не принимал официальных решений об ограничении обмена данными с Российской Федерацией, добавил он.

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