Над посольством РФ в Варшаве заметили дым. Польские СМИ напоминают, что так же было в Киеве перед вторжением РФ

Издание со ссылкой на Open Source Intelligence Monitor уточняет, что так же было в Киеве перед вторжением России.

"Это не значит, что Россия готовится к нападению на Польшу, но может сигнализировать о том, что российские дипломаты готовятся к отъезду из польской столицы по какой-то причине", – считают в Open Source Intelligence Monitor.

NaTemat пишет, что в 2017 году аналогичный инцидент произошел в генконсульстве РФ в Сан-Франциско, "однако россияне не покинули дипучреждение, а тем более не атаковали США позднее".

Также издание считает, что атака на Польшу является маловероятной, потому что страна входит в Североатлантический Альянс. "Даже Беларусь боится в открытую участвовать во вторжении в Украину, а нападение на страну НАТО – решение более тяжелого калибра, даже для России", – пишет NaTemat.

Smoke can be seen coming from the Russian Embassy in the Polish Capital City of Warsaw, there are claims that Russian Diplomats are burning documents, the same thing was done at the Russian Embassy in the Ukrainian Capital City of Kyiv right before the Invasion of February 24th. pic.twitter.com/oQZDNMQnc6 — OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2022