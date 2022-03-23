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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эта война будет длиться определенное время, потому что чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение – Маляр

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Маляр: Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ
Маляр: Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Война между Россией и Украиной – это шанс для украинцев поставить точку на имперских амбициях России, однако закончится она не скоро. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в видеообращениия, опубликованном 22 марта в Facebook.

В частности, Маляр отметила, что для РФ эта война "заведомо проигрышная".

"Действия России иррациональны – потому что они пошли войной против государства и армии, которые уже восемь лет эффективно сдерживали их продвижение вглубь территории Украины. Мы были готовы к этой войне, насколько нам позволяли наши возможности. Именно поэтому враг не смог мгновенно достичь своих целей, и Вооруженные Силы остановили наступательную активность врага", – сказала Маляр.

Она добавила, что победа над "вечным врагом"  Россией является исторической миссией Украины.

"Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ", – отметила заместитель министра обороны.

Маляр подчеркнула, что у Украины мощная армия и призвала мужчин не избегать мобилизации.

"По закону, численность Вооруженных сил – 261 тыс. человек, из которых военных – 215 тыс. Они защищают 1800 км фронта и 42 млн человек. В военное время к этим 215 тыс. присоединяются мобилизованные лица. Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках. Военно-учетным специальностям учат от 5 до 15 дней. И сегодня для обороны государства нужны все, кого мобилизуют", – сказала она.

По словам Маляр, война закончится нескоро.

"Эта война будет длиться некоторое время. Чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение. Поэтому настройтесь на путь к победе. Прекратите волноваться и нервничать, начните нормально спать и по возможности занимайтесь физическими упражнениями – потому что для достижения победы вам нужны силы", – сказала заместитель министра обороны.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/videos/410956597504531/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, мобилизация, Минобороны, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, мужчины
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