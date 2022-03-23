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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киселеву и Скабеевой сообщили о подозрении – Венедиктова

Венедиктова: У Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус подозреваемые
Венедиктова: У Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые
Фото: EPA

Российским пропагандистам Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву украинское следствие сообщило о подозрении. Об этом в Facebook 22 марта написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – написала она.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5323299714349587

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что Киселеву и Скабеевой объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (призывы к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия).

"Ради оправдания в глазах граждан РФ военных преступлений и преступлений против человечности, руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей. По данным следствия, пропагандисты-журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами РФ территорий суверенной Украины", – говорится в сообщении.

В киберполиции Украины проиинформировали, что Скабеевой и Киселеву по украинскому законодательству может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без нее.

"Сотрудники киберполиции обнаружили видеоматериалы общей продолжительностью более 40 часов, на которых есть высказывания указанных лиц по поводу оправдания военной агрессии против украинского народа, позорного искажения фактов в новостных материалах и сокрытия военных преступлений России в отношении мирных граждан Украины, свержения конституционного строя в Украине и захвата", – отметили в ведомстве.

Контекст:

Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.

Киселев – российский пропагандист, заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, гендиректор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня", автор и ведущий информационной передачи "Вести недели".

В 2014 году Служба безопасности Украины начала против него уголовное производство, Киселева обвинили в финансировании терроризма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Дмитрий Киселев, российская пропаганда, война России против Украины, подозрение, Ольга Скабеева, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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