Киселеву и Скабеевой сообщили о подозрении – Венедиктова

"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – написала она.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что Киселеву и Скабеевой объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (призывы к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия).

"Ради оправдания в глазах граждан РФ военных преступлений и преступлений против человечности, руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей. По данным следствия, пропагандисты-журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами РФ территорий суверенной Украины", – говорится в сообщении.

В киберполиции Украины проиинформировали, что Скабеевой и Киселеву по украинскому законодательству может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без нее.

"Сотрудники киберполиции обнаружили видеоматериалы общей продолжительностью более 40 часов, на которых есть высказывания указанных лиц по поводу оправдания военной агрессии против украинского народа, позорного искажения фактов в новостных материалах и сокрытия военных преступлений России в отношении мирных граждан Украины, свержения конституционного строя в Украине и захвата", – отметили в ведомстве.