Оккупанты опять обстреляли Киев. Повреждены дома в Святошинском и Шевченковском районах, четверо пострадавших

В Святошинском районе в зоне поражения были многоэтажные дома, частный сектор и торговый центр. В результате обстрела и вспыхнувшего из-за него пожара повреждено помещение торгового центра и два частных дома. Никто не пострадал.
В Шевченковском районе в результате обстрела загорелось нескольких частных домов и многоэтажка. По предварительной информации, пострадало четыре человека. Спасатели продолжают тушить огонь.
Других подробностей в КГГА не сообщили.
По данным военного журналиста Андрея Цаплиенко, микрорайон Нивки (его часть находится в Святошинском районе, другая – в соседнем Шевченковском) обстреливали из реактивной системы залпового огня "Град".
Местный житель рассказал "Украинской правде", что обстрел произошел около 7.30.
По его словам, есть разрушение по меньшей мере в шести локациях, в двух местах в частном секторе – большие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев. 22 марта они атаковали Оболонский район, в результате чего загорелся грузовик и два здания.
По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.
По состоянию на 21 марта в Киеве в результате обстрелов было повреждено более 70 жилых домов.