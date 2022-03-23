Оккупанты опять обстреляли Киев. Повреждены дома в Святошинском и Шевченковском районах, четверо пострадавших

В Святошинском районе в зоне поражения были многоэтажные дома, частный сектор и торговый центр. В результате обстрела и вспыхнувшего из-за него пожара повреждено помещение торгового центра и два частных дома. Никто не пострадал.

В Шевченковском районе в результате обстрела загорелось нескольких частных домов и многоэтажка. По предварительной информации, пострадало четыре человека. Спасатели продолжают тушить огонь.

Других подробностей в КГГА не сообщили.

По данным военного журналиста Андрея Цаплиенко, микрорайон Нивки (его часть находится в Святошинском районе, другая – в соседнем Шевченковском) обстреливали из реактивной системы залпового огня "Град".

Местный житель рассказал "Украинской правде", что обстрел произошел около 7.30.

По его словам, есть разрушение по меньшей мере в шести локациях, в двух местах в частном секторе – большие.

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