"Поработал корректировщиком для врага". Киевлянин опубликовал видео о расположении украинских военных

"Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие. Мы же обращаемся ко всем гражданам: не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов", – уточнили в публикации.

На видео, опубликованном СБУ, мужчина сообщил, что военная техника находилась в районе ТЦ "Ретровиль".

Оккупанты обстреляли Подольский район около 23.00 20 марта. В результате обстрела произошел пожар в ТРЦ и на соседней парковке. Кроме того, в результате взрыва были повреждены окна в домах, находящихся рядом.

По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек.

К тушению пожара были привлечены 63 человека и 11 единиц пожарной техники.

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).