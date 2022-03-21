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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поработал корректировщиком для врага". Киевлянин опубликовал видео о расположении украинских военных

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Оккупанты 20 марта обстреляли Подольский район Киева
Оккупанты 20 марта обстреляли Подольский район Киева
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Житель Киева опубликовал в TikTok видео о расположении украинских военных в столице, после этого торговый центр, где находились военнослужащие, подвергся ракетному удару российских оккупантов. Об этом 21 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

"Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие. Мы же обращаемся ко всем гражданам: не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов", – уточнили в публикации.

На видео, опубликованном СБУ, мужчина сообщил, что военная техника находилась в районе ТЦ "Ретровиль".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3153483434931349/

Оккупанты обстреляли Подольский район около 23.00 20 марта. В результате обстрела произошел пожар в ТРЦ и на соседней парковке. Кроме того, в результате взрыва были повреждены окна в домах, находящихся рядом. 

По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек.

К тушению пожара были привлечены 63 человека и 11 единиц пожарной техники. 

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. 

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев. 

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, военные, военная техника, торговый центр, TikTok
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