"Поработал корректировщиком для врага". Киевлянин опубликовал видео о расположении украинских военных

"Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие. Мы же обращаемся ко всем гражданам: не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов", – уточнили в публикации.
На видео, опубликованном СБУ, мужчина сообщил, что военная техника находилась в районе ТЦ "Ретровиль".
Оккупанты обстреляли Подольский район около 23.00 20 марта. В результате обстрела произошел пожар в ТРЦ и на соседней парковке. Кроме того, в результате взрыва были повреждены окна в домах, находящихся рядом.
По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек.
К тушению пожара были привлечены 63 человека и 11 единиц пожарной техники.
Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.
По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.