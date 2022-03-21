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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ назвала Telegram-каналы, которые продолжают распространять российскую пропаганду

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Ряд украинских пабликов щедро продуцирует пророссийские нарративы, подчеркнули в СБУ
Ряд украинских пабликов щедро продуцирует пророссийские нарративы, подчеркнули в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины 21 марта сообщила, что российская пропаганда, несмотря на развязанную против Украины войну, продолжает объяснять миру, что "не все так однозначно". Об этом написала пресс-служба СБУ в Facebook.

"Пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд Telegram-каналов. А также фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами", – отметили в релизе.

В спецслужбе подчеркнули, что Telegram-каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон liveкоординируются спецслужбами России.

"Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ. Поэтому призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу", – заявили в СБУ.

Спецслужба призвала украинцев доверять проверенным и официальным источникам информации.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/321966820030235

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В России пропаганда пытается внушать гражданам, что в Украине на самом деле не война, а "специальная военная операция". Источники информации, которые описывают россиянам реальную ситуацию, в РФ блокируют.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора Российской Федерации. 

Теги: Россия, СБУ, Украина, пропаганда, провокации, российская пропаганда, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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