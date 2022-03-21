СБУ назвала Telegram-каналы, которые продолжают распространять российскую пропаганду

"Пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд Telegram-каналов. А также фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами", – отметили в релизе.
В спецслужбе подчеркнули, что Telegram-каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live" координируются спецслужбами России.
"Их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, осуществляемых РФ. Поэтому призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу", – заявили в СБУ.
Спецслужба призвала украинцев доверять проверенным и официальным источникам информации.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В России пропаганда пытается внушать гражданам, что в Украине на самом деле не война, а "специальная военная операция". Источники информации, которые описывают россиянам реальную ситуацию, в РФ блокируют.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора Российской Федерации.