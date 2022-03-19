Ткаченко о войне: Российские нарративы в Украине полностью сломались

"Российские нарративы в Украине сломались. Полностью. Не окончив первую стадию войны, Кремль в своей немощности перешел ко второй. Захват и уничтожение", – написал он.

Министр считает, что "по логике вещей пропагандистская составляющая должна была включиться, если бы армия России захватила столицу".

"Но генералам докладывать [президенту РФ Владимиру] Путину нечего. Поэтому взялись от бессилия бомбить телебашни. Но со стороны государства мы стараемся как можно быстрее восстанавливать вещание там, где на это есть хоть минимальная возможность. Именно поэтому кремлевские нарративы у нас не выживают", – отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что "никакой пропаганде России в Украине не верят, попытки вбросить какую-нибудь очередную ложь или дезу вызывают еще больше ненависти ко всему, что связано с Россией".

"Российская пропаганда загнала сама себя в тупик, поэтому полноценно переключилась на россиян, чтобы промывать им мозги. Роскомнадзор пытается заблокировать все ресурсы, которые могут рассказать россиянам правду. Но контроль теряется. И скоро для россиян "отечественный холодильник" победит "отечественный телевизор", – объяснил Ткаченко.

По его словам, на пропагандистских федеральных каналах РФ уже не хватает "квалифицированных лжецов, побежавших, как крысы с российского корабля, который известно куда идет".

"Украинцы научились не воспринимать российские нарративы. Над русскими фейками смеются где угодно. В окопах, под обстрелами, в подвалах, на временно оккупированных территориях. Так что я не просто верю. Я знаю: мы победим", – заявил министр.

Война России против Украины. Главное