Россия безуспешно пытается возобновить наступление на крупные украинские города – Генштаб

В Генштабе заявили, что оккупанты за месяц не выполнили задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины, но они не прекращает попыток возобновить наступательные действия для захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
В течение прошедших суток, по данным ВСУ, российские войска обстреливали населенные пункты вблизи Киева, в том числе села Горенка, Новые Петровцы, Романовка, и вели огонь по северо-восточной окраине столицы. Кроме того, обстрелу подверглись Харьков и Сумы.
"На черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, он проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных сил Украины", – сообщили в Генштабе.
Оккупанты также предприняли попытку прорыва на броварском направлении (чтобы выйти на северо-западную окраину Киева) и вблизи Изюма Харьковской области. Возле Броваров украинская армия остановила противника, возле Изюма продолжаются бои.
На донецком направлении, как сообщили в Генштабе, оккупанты вели обстрелы почти по всей линии фронта. Их основные усилия направлены на захват трех населенных пунктов в Луганской области (Рубежного, Северодонецка и Попасной) и трех – в Донецкой (Верхнеторецкого, Марьинки и Мариуполя).
"Противник продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удачи не имеет", – рассказали в Генштабе.
В ВСУ сообщили, что противник несет значительные потери – и личного состава, и техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США.
При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".
Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15,6 тыс. человек.
По данным НАТО, от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в течение первого месяца войны.