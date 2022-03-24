Россия безуспешно пытается возобновить наступление на крупные украинские города – Генштаб

23 марта Россия продолжила обстрелы украинских городов, в том числе Харькова (на фото – руины одной из харьковских школ) Фото: EPA

В Генштабе заявили, что оккупанты за месяц не выполнили задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины, но они не прекращает попыток возобновить наступательные действия для захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

В течение прошедших суток, по данным ВСУ, российские войска обстреливали населенные пункты вблизи Киева, в том числе села Горенка, Новые Петровцы, Романовка, и вели огонь по северо-восточной окраине столицы. Кроме того, обстрелу подверглись Харьков и Сумы.

"На черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, он проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных сил Украины", – сообщили в Генштабе.

Оккупанты также предприняли попытку прорыва на броварском направлении (чтобы выйти на северо-западную окраину Киева) и вблизи Изюма Харьковской области. Возле Броваров украинская армия остановила противника, возле Изюма продолжаются бои.

На донецком направлении, как сообщили в Генштабе, оккупанты вели обстрелы почти по всей линии фронта. Их основные усилия направлены на захват трех населенных пунктов в Луганской области (Рубежного, Северодонецка и Попасной) и трех – в Донецкой (Верхнеторецкого, Марьинки и Мариуполя).

"Противник продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удачи не имеет", – рассказали в Генштабе.

В ВСУ сообщили, что противник несет значительные потери – и личного состава, и техники.

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