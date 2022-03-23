Из-за провалов на фронте оккупанты перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины – Генштаб

В Генштабе отметили, что российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.
"В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантам, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения", – сказано в сводке.
В Генштабе рассказали, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать занимаемые рубежи и дают отпор противнику.
"Украинскими защитниками и защитницами было отбито семь атак врага и уничтожено семь танков, два БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено три БМП-3. Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно два БПЛА, четыре самолета и ракета "Точка-У", – сообщили в Генштабе.
По предварительным данным ВСУ, потери личного состава противника за день составили около 100 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 28-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным британской разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. В Лондоне считают, что Киев остается главной военной целью России.
По данным Генштаба ВСУ на утро 22 марта, потери личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 15,3 тыс. человек, войска РФ потеряли также сотни единиц боевой техники.