Из-за провалов на фронте оккупанты перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины – Генштаб

В Генштабе отметили, что российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

"В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантам, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения", – сказано в сводке.

В Генштабе рассказали, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать занимаемые рубежи и дают отпор противнику.

"Украинскими защитниками и защитницами было отбито семь атак врага и уничтожено семь танков, два БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено три БМП-3. Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно два БПЛА, четыре самолета и ракета "Точка-У", – сообщили в Генштабе.

По предварительным данным ВСУ, потери личного состава противника за день составили около 100 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)