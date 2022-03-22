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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе за день сбили четыре самолета российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Самолеты сбивала ПВО
Самолеты сбивала ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

22 марта в ходе боев на Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили семь атак российских оккупантов, проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток в Донецкой и Луганской областях успешно отбито семь атак врага", – говорится в сообщении.

Также, по данным ВСУ, были уничтожены около 100 человек личного состава, семь танков, два БМП, шесть артиллерийских систем и семь автомобилей, несколько БМП взяты в качестве трофеев.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278480391131713

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину составляют уже около 15,3 тыс. человек, войска РФ потеряли также сотни единиц боевой техники.

Теги: Россия, автомобили, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, боевики, артиллерия, Точка-У, вторжение, самолеты, ВСУ, война России против Украины, БМП, ракеты, ООС
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