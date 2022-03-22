На Донбассе за день сбили четыре самолета российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток в Донецкой и Луганской областях успешно отбито семь атак врага", – говорится в сообщении.

Также, по данным ВСУ, были уничтожены около 100 человек личного состава, семь танков, два БМП, шесть артиллерийских систем и семь автомобилей, несколько БМП взяты в качестве трофеев.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)