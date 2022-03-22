На Донбассе за день сбили четыре самолета российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток в Донецкой и Луганской областях успешно отбито семь атак врага", – говорится в сообщении.
Также, по данным ВСУ, были уничтожены около 100 человек личного состава, семь танков, два БМП, шесть артиллерийских систем и семь автомобилей, несколько БМП взяты в качестве трофеев.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину составляют уже около 15,3 тыс. человек, войска РФ потеряли также сотни единиц боевой техники.