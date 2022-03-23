Российскому оккупанту предъявили подозрение в изнасиловании украинки. Мужа пострадавшей убили, ребенку угрожали – Венедиктова

По словам Венедиктовой, это первое подозрение в совершении такого преступления оккупантами.
"Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену. В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловали жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – сообщила генпрокурор.
Оккупанту объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, его объявили в розыск, а в суд подали ходатайство о задержании.
Сообщения о половых преступлениях оккупантов Офис генпрокурора получает из оккупированных районов и "горячих точек" страны, написала Венедиктова, но не сообщала о количестве таких случаев.
"Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" – добавила генпрокурор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях, пишет "Украинская правда".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович так говорил о происходящем в оккупированных населенных пунктах под Киевом: "Cистематически наблюдаются многочисленные случаи, когда в городах вокруг Киева изнасилования, массовые расстрелы местного населения… Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась. Российская армия намеренно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки".