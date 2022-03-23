Российскому оккупанту предъявили подозрение в изнасиловании украинки. Мужа пострадавшей убили, ребенку угрожали – Венедиктова

По словам Венедиктовой, это первое подозрение в совершении такого преступления оккупантами.

"Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену. В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловали жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – сообщила генпрокурор.

Оккупанту объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, его объявили в розыск, а в суд подали ходатайство о задержании.

Сообщения о половых преступлениях оккупантов Офис генпрокурора получает из оккупированных районов и "горячих точек" страны, написала Венедиктова, но не сообщала о количестве таких случаев.

"Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" – добавила генпрокурор.

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