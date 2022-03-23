Россияне хаотично минируют местность и уничтожают сельхозтехнику. Это угрожает посевной кампании – Генштаб ВСУ

Генштаб отмечает, что оккупанты ставят под угрозу посевную в некоторых регионах Украины Фото: depositphotos.com

"Хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины", – отмечают в Генштабе.

Кроме того, на слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты организовывали показательную раздачу так называемой гумпомощи местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива, изымая его у гражданского населения и аграриев.

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