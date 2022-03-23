Россияне хаотично минируют местность и уничтожают сельхозтехнику. Это угрожает посевной кампании – Генштаб ВСУ

"Хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины", – отмечают в Генштабе.
Кроме того, на слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты организовывали показательную раздачу так называемой гумпомощи местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.
На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива, изымая его у гражданского населения и аграриев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)