Российские оккупанты обстреляли парковку одного из торговых центров Киева, есть погибший и пострадавшие – Кличко

"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – написал он.

Других деталей Кличко не сообщал.

Сегодня утром в результате обстрелов оккупантов были повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах. Сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев. 22 марта они атаковали Оболонский район, в результате чего загорелся грузовик и два здания.

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

По состоянию на 21 марта в Киеве в результате обстрелов было повреждено более 70 жилых домов.