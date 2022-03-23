Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ – ГУР Минобороны

По данным украинской разведки, пока Сирия не выполняет обещание России о поставках наемников Фото: ЕРА (архив)

В ГУР сообщили, что 22 марта российский генерал Александр Журавлев встретился с командующим 8-й бригады в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Иррой.

"Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирры и сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины. Сирийский полковник не дал четкого ответа. Зато пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-й бригады", – сказано в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, пока Сирия не выполняет обещание России о поставках наемников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)