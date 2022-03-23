Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ – ГУР Минобороны

В ГУР сообщили, что 22 марта российский генерал Александр Журавлев встретился с командующим 8-й бригады в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Иррой.
"Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирры и сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины. Сирийский полковник не дал четкого ответа. Зато пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-й бригады", – сказано в сообщении ГУР.
По данным украинской разведки, пока Сирия не выполняет обещание России о поставках наемников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.
13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.
14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.