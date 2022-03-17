Наемники из Сирии едут на войну в Украину, чтобы бежать в ЕС – разведка

15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников Фото: EPA

ГУР Минобороны отмечает, что командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников.

По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тыс. боевиков.

"Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядка на оккупированных территориях. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", – говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины, сообщает разведка.

"Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривает отправку в Россию и Беларусь как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС", – добавили в ГУР Минобороны.

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