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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наемники из Сирии едут на войну в Украину, чтобы бежать в ЕС – разведка

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15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников
15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников
Фото: EPA

Сирийские наемники рассматривают участие в войне в Украине на стороне РФ как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС. Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР Минобороны отмечает, что командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников.

По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тыс. боевиков.

"Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядка на оккупированных территориях. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", – говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины, сообщает разведка.

"Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривает отправку в Россию и Беларусь как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС", – добавили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".

О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.

13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.

14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия наняла в Сирии группу наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Сирия, война, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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