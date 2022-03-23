Россияне загружают всю русскую версию "Википедии"

"Загрузка всей "Википедии" кажется трудным делом. Однако Kiwix, организация, дающая доступ к чтению веб-браузера в автономном режиме, помогла сделать процесс достаточно простым. Некоммерческая организация уже собрала все 1,8 млн статей, найденных в русскоязычной версии "Википедии", в качестве торрента для загрузки. Размер файла составляет 29 ГБ", – отметили в публикации.
В марте бесплатную энциклопедию уже скачали 148 457 раз. Количество скачиваний увеличилось более чем на 4000% по сравнению с январем 2022 года.
"Роскомнадзор" 1 марта пригрозил "Википедии" блокированием за размещенную на ее сайте статью о вторжении России в Украину.
Представители "Википедии" опубликовали советы, как обойти блокировку сайта.