Россияне загружают всю русскую версию "Википедии"

В марте бесплатную энциклопедию уже скачали более 148 тыс. раз Фото: depositphotos.com

"Загрузка всей "Википедии" кажется трудным делом. Однако Kiwix, организация, дающая доступ к чтению веб-браузера в автономном режиме, помогла сделать процесс достаточно простым. Некоммерческая организация уже собрала все 1,8 млн статей, найденных в русскоязычной версии "Википедии", в качестве торрента для загрузки. Размер файла составляет 29 ГБ", – отметили в публикации.

В марте бесплатную энциклопедию уже скачали 148 457 раз. Количество скачиваний увеличилось более чем на 4000% по сравнению с январем 2022 года.