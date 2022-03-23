Скабееву и Киселева объявят в международный розыск – СБУ

"Они намеренно оправдывают войну РФ против нашей страны, в ходе которой российские захватчики обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах", – отметил он.
По его словам, пропагандистам сообщили о подозрении на украинском и русском языках.
"Теперь Скабеевой и Киселеву грозит пожизненное лишение свободы. Также в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. Это означает, что оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ, а если захотят уехать хоть в одну из цивилизованных стран, их сразу задержит Интерпол", – подчеркнул Дехтяренко.
Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.
Киселев – российский пропагандист, заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, гендиректор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня", автор и ведущий информационной передачи "Вести недели".
В 2014 году Служба безопасности Украины начала против него уголовное производство, Киселева обвинили в финансировании терроризма.
Пресс-служба Офиса генпрокурора 22 марта сообщила, что Киселеву и Скабеевой объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (призывы к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия).
В киберполиции Украины проинформировали, что Скабеевой и Киселеву по украинскому законодательству может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без нее.