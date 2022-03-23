Скабееву и Киселева объявят в международный розыск – СБУ

Оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ, заявили в СБУ Фото: esbu.gov.ua

"Они намеренно оправдывают войну РФ против нашей страны, в ходе которой российские захватчики обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах", – отметил он.

По его словам, пропагандистам сообщили о подозрении на украинском и русском языках.

"Теперь Скабеевой и Киселеву грозит пожизненное лишение свободы. Также в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. Это означает, что оба пропагандиста будут закрыты на территории РФ, а если захотят уехать хоть в одну из цивилизованных стран, их сразу задержит Интерпол", – подчеркнул Дехтяренко.