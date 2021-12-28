Кива в эфире Скабеевой назвал Украину "территорией, которая должна быть в одном славянском союзе с Россией". Видео

В разговоре с телеведущей Ольгой Скабеевой Кива назвал Украину "ресурсом", "расходным материалом" и сказал, что славянские народы обязаны объединиться, чтобы противостоять Западу.

"Сегодня Украина действительно колонизирована. Действия Украины – это всего лишь действия колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", – сказал нардеп.

Агрессию России Кива назвал "прекрасной политической игрой".

"Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это прекрасная политическая игра, которая заслуживает уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", – заявил он.

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Видео: Вадим Дубенко / You Tube