Кива в эфире Скабеевой назвал Украину "территорией, которая должна быть в одном славянском союзе с Россией". Видео

В разговоре с телеведущей Ольгой Скабеевой Кива назвал Украину "ресурсом", "расходным материалом" и сказал, что славянские народы обязаны объединиться, чтобы противостоять Западу.
"Сегодня Украина действительно колонизирована. Действия Украины – это всего лишь действия колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", – сказал нардеп.
Агрессию России Кива назвал "прекрасной политической игрой".
"Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это прекрасная политическая игра, которая заслуживает уважения. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", – заявил он.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.