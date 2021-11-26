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Ярош прокомментировал свою возможную встречу с Соловьевым и Скабеевой

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Ярош: Я с 16 лет на металлургическом комбинате работал, поэтому у меня очень большой запас нецензурной лексики
Ярош: Я с 16 лет на металлургическом комбинате работал, поэтому у меня очень большой запас нецензурной лексики
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош не хотел бы встретиться с российскими пропагандистами Ольгой Скабеевой и Владимиром Соловьевым, которые распространяют фейки об Украине. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я бы с ними не хотел общаться. Вот их здесь нет, а одни эмоции… Я с 16 лет на металлургическом комбинате работал, поэтому у меня очень большой запас нецензурной лексики. И потому думаю, что это бы звучало не очень хорошо для людей", – пояснил Ярош.

Он считает, что говорить со Скабеевой и Соловьевым не о чем. 

"Они отрабатывают свои сребреники. Они ведь прекрасно знают, что все не так. Они ведь не глупые люди во всяком случае. Но московский империализм – он всегда таким был, он всегда коверкал что угодно. И это на протяжении веков происходило. Поэтому и сейчас они действуют так же", – сказал советник главнокомандюущего ВСУ.

Бацман уточнила у Яроша, какие эмоции у него вызывают эти люди.

"Они враги – просто враги. Здесь не может быть иного. Я понимаю, что, если бы ситуация в Российской империи изменилась и она бы начала разваливаться, многие из этих людей посыпали бы голову пеплом, раскаивались бы в каких-то вещах и так далее. Ну, а им платят очень хорошие деньги. Мы же видим, какие они себе [покупают] виллы в Европе, которую они так не любят, и так далее. Поэтому эмоций нет. Есть только понимание, что мы воюем – и все", – ответил он. 

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, – на каком языке будем общаться? Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля.

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: пропаганда, Дмитрий Ярош, российская пропаганда, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева
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