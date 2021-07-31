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У пропагандистов Скабеевой и Попова обнаружили элитную недвижимость более чем на $4 млн

 
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Попов и Скабеева ведут программу "60 минут" на государственном телеканале "Россия 1"
Попов и Скабеева ведут программу "60 минут" на государственном телеканале "Россия 1"
Фото: popovrtr / Instagram

Фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, 29 июля выпустил материал об элитной недвижимости "гадкой парочки пропагандистов" – российских телеведущих Ольги Скабеевой и ее мужа Евгения Попова.

Активисты выяснили, что с 2015 года пара купила элитную недвижимость, которая оценивается в 300 млн рублей (около $4,1 млн). 

Обе квартиры, по информации ФБК, находятся в Москве. Одна – площадью 105 м² и стоимостью в 45 млн руб. – в доме на улице Верхняя Масловка, в шести минутах езды от студии ВГТРК, где работает пара. 

Вторая квартира, по информации сторонников Навального, находится в элитном жилкомплексе "ВТБ Арена Парк", в 800 м. от канала, ее площадь – 170 м², стоимость с отделкой и ремонтом ФБК оценил в 130 млн руб.

ФБК опубликовал план квартиры Скабеевой и Попова в ЖК "ВТБ Арена парк". Фото: navalny.com
ФБК опубликовал план квартиры Скабеевой и Попова в ЖК "ВТБ Арена парк". Фото: navalny.com

Расследователи заметили, что муж Скабеевой выставлял в Instagram фото из лифта в этом доме. 

Кроме того, у пропагандистов есть нежилая недвижимость – помещение с отдельным входом на первом этаже в этом же жилкомплексе (площадь – 180 м², стоимость – 130 млн руб.). 

"Ни у Попова, ни у Скабеевой не было никакого бизнеса, они не предприниматели, у них нет никакого другого дохода, кроме как от государственного телеканала Россия", – подчеркивается в материале. 

Авторы расследования отмечают, что "на истерике и лжи в федеральном эфире и бесконечных рассказах про загнивающий запад, укрофашистов, бандеровцев и Госдеп США, виноватый во всем", можно заработать очень много. 

"Ну как здесь можно не злиться? В стране, где учитель и врач зарабатывают по 20 тыс. в месяц, существуют люди, которым государство платит миллионы долларов за их очень нехитрый труд. За вранье и массовое оболванивание россиян. Каждый день, а точнее два раза в день эта бессмысленная парочка появляется на экране телевизора и врет. Это их работа. Без зазрения совести, а точнее, даже со старанием и наслаждением они скандалят, таращат глаза, выкрикивают оскорбления", – резюмировали авторы материала. 

ВИДЕО
Видео: Алексей Навальный / YouTube
Контекст:

Скабеева и Попов на канале "Россия 1" ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля и получают высокие зарплаты. Годовой доход Соловьева, по данным издания на сентябрь 2020 года, составил 52,6 млн руб., или 19,3 млн грн, Попова – 12,9 млн руб., или 4,7 млн грн, а Скабеевой – 12,8 млн руб., или 4,68 млн грн. 

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

Попов баллотируется в Госдуму от "Единой России". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, недвижимость, доходы, российская пропаганда, расследование, ФБК, квартира, Евгений Попов, Ольга Скабеева
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